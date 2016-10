NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Schnupper-Spiele für den Tiger Schnupper-Spiele für den Tiger / Immer der Nase nach / Babyfant mit Riesendurst / Verirrter Flamingo / Kängurus im Clinch mit den Nachbarn / Futter-Suche für die Tapire D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Schnupper-Spiele für den Tiger: Taiga und Sascha sind an diesem Morgen besonders verschlafen. Heidi Rohr will sie mit einem kleinen Schnupperspiel auf Touren bringen. Der Mist von den Sika-Hirschen duftet für die Tiger ganz besonders verführerisch. Also sammelt Heidi einen großen Sack voll und wirft ihn ins Tigergehege. Leider landet der Schnuppersack im Wassergraben. Doch für diese Beute geht Tigermann Sascha sogar baden. Babyfant mit Riesendurst: Klein Shila ist jetzt eine Woche alt und hat ihren Rüssel entdeckt. Zwar kann sie damit noch nicht trinken wie die Großen, aber mit ihm spielen geht schon ganz prima. Nur beim Milchtrinken ist das Ding manchmal ein bisschen im Weg. Verirrter Flamingo: Ein rosa Flamingo hat sich verlaufen und ist versehentlich bei den orangefarbenen Kollegen gelandet. Sarah Kolbaum und Lisa Voss wollen ihn einfangen und zu seinen richtigen Artgenossen zurückbringen. Doch der Verirrte wehrt sich nach Kräften. Er versteht nicht, was Sarah und Lisa von ihm wollen. Kängurus im Clinch mit den Nachbarn: Die Kängurus teilen sich die Wiese mit den Schwänen. Die ist groß genug, sodass sich die Herrschaften aus dem Weg gehen können. Dave Nelde versucht es mit Nachbarschaftspflege: Vielleicht kommen sich Kängurus und Schwäne ja näher, wenn sie mal aus einem Trog fressen? Von wegen, die angriffslustigen Schwäne nehmen selbst Känguru-Boss Rodney die "Butter vom Brot". Futtersuche für die Tapire: Wie alle Tapire ist auch Klein Ailton extrem kurzsichtig. Dafür funktioniert die Rüsselnase umso besser. Damit die auch schön trainiert wird, verstecken Thomas Günther und Christina Speckamp das Tapirfutter im ganzen Gehege. Da müssen Ailton und seine Familie ganz schön suchen. Aber echte Spürnasen geben so schnell nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.