Bayern 4 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzertabend Hommage an György Kurtág und Steve Reich - 18 Uraufführungen. Werke von Lehrenden und Studierenden der Hochschule für Musik und Theater München Merken <bk>Dorothea Hofmann: "Shaken Lines"<ek><bk>Theresa Zaremba: "Impression"<ek><bk>Kay Westermann: "Into the Wild"<ek><bk>Hans-Henning Ginzel: "Echo"<ek><bk>Yongbin Park: "Ein nobler Pierrot"<ek><bk>Ina Meredi Arakelian: "Glider"<ek><bk>Niklas Melcher: "Tilt In Google-Kalender eintragen