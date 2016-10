Bayern 4 09:05 bis 11:30 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Georg Philipp Telemann: Suite D-Dur (Hille Perl, Viola da gamba; Freiburger Barockorchester)<ek><bk>Franz Berwald: Septett B-Dur (The Gaudier Ensemble)<ek><bk>Alphons Diepenbrock: "Die Vögel" (Bamberger Symphoniker, Leitung: Antony Hermus)<ek> Konzert des Kammerorchesters des BR-Symphonieorchesters <bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 81 G-Dur<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert G-Dur KV 453<ek><bk>Gideon Klein: Partita<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch: Klavierkonzert 1 c-Moll (Evengi Bozhanov, Klavier; Hannes Läubin, Trompete; Kammerorchester des BR-Symphonieorchesters, Leitung: Radoslaw Szulc) (Aufnahme vom 5. Juni 2016 im Münchner Prinzregententheater) In Google-Kalender eintragen

