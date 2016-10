Silverline 02:20 bis 03:45 Thriller Axed GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Kurt Wendell hat seinen Job verloren, und kann es nicht über's Herz bringen, seiner Familie die Wahrheit zu sagen. Er nimmt seine zwei Kinder und seine Frau und fährt mit ihnen in ein abgelegenes Ferienhaus, weitab von der Zivilisation. Was wie ein gemütliches Wochenende auf dem Lande beginnt, entwickelt sich zu einem Ausflug des Grauens. Denn mit der Axt in der Hand entlädt sich die aufgestaute Wut in Kurt. Und keiner wird ihm entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Hansler (Kurt Wendell) Andrea Gordon (Steph Wendell) Nicola Posener (Megan Wendell) Christopher Rithin (Jay Wendell) Henry Douthwaite (Zack Petersen) Brandon Francis (Sam Weeks) Originaltitel: Ryan Lee Driscoll's AXED Regie: Ryan Lee Driscoll Drehbuch: Ryan Lee Driscoll Musik: Aleksandar Dimitrijevic Altersempfehlung: ab 18