Silverline 20:15 bis 22:05 SciFi-Film Infini AUS 2015 Nach einer Vorlage von Brian Cachia 20 40 60 80 100 Merken Zu Beginn des 23. Jahrhunderts: Ein Elitetrupp wird zur am Rande des Universums gelegenen Minenstation INFINI geschickt. Dort sollen sie Whit Carmichael retten, den einzigen Überlebenden eines verheerenden Laborunfalls. Auf dem entlegenen Außenposten bietet sich den erfahrenen Soldaten ein Bild des Grauens und langsam begreifen sie, dass in den Tiefen der Station etwas lauert, das nicht nur ihr eigenes Leben gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel MacPherson (Whit Carmichael) Grace Huang (Claire Grenich) Luke Hemsworth (Charlie Kent) Bren Foster (Morgan Jacklar) Luke Ford (Chester Huntington) Dwaine Stevenson (Rex Mannings) Harry Pavlidis (Harris Menzies) Originaltitel: Infini Regie: Shane Abbess Drehbuch: Shane Abbess Kamera: Carl Robertson Musik: Brian Cachia Altersempfehlung: ab 16