Silverline 14:05 bis 15:35 Horrorfilm Finale USA 2009

Nach dem Tod des ältesten Sohns verfällt eine Familie in pure Paranoia. Obwohl es ein Selbstmord war, sind es die bizarren Umstände, die seine Mutter Helen glauben lassen, dass böse Mächte am Werk waren. Das alte viktorianische Haus des Sohns lässt sie das glauben, wurden doch alle spiegelnden Flächen übermalt und eine Sprengfalle im Schlafzimmer angebracht. Immer mehr taucht Helen in ihre Ermittlungen ein und droht damit, auch das Leben ihrer Tochter in Gefahr zu bringen. Als die Dinge um sie herum immer mysteriöser werden, wird ihr klar, dass sie dem Pfad ihres Sohnes folgen muss, um die Familie zu retten.

Schauspieler: Carolyn Hauck (Helen Michaels) Suthi Picotte (Kathryn Michaels) Elizabeth Holmes (Mrs. Bliss) Steven Nieport (The Collector) James Johnson (Peter Michaels) Brad Barnes (PJ Hart) Warren Bryson (Sean Michaels) Originaltitel: Finale Regie: John Michael Elfers Drehbuch: John Michael Elfers Musik: Shawn K. Clement Altersempfehlung: ab 16