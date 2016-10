Super RTL 15:10 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Marinas Haustier / Zig der Baumeister / Volle Fahrt voraus! / Die Fee F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Der Zufall will es, dass Krabbe Bernie in Marinas Hände gelangt. Die ist entzückt von Bernie und nimmt die Krabbe mit nach Hause. Sharko jedoch schmeißt Bernie eifersüchtig hinaus. Zig ist froh, seinen Kumpel wiederzuhaben. Und jetzt weiß er auch endlich, wie er Marina zu sich locken kann... 2. Geschichte: Sharko liefert sich mit einem Wal ein Gefecht, in dessen Folge Marinas Haus einstürzt. Marina ist sauer und verlangt von Sharko, er solle ihr Haus genau so wieder aufbauen wie es einmal war. Der Hai hat keinen blassen Schimmer davon, wie er das schaffen soll. Und so bürdet er Zig die Aufgabe auf. Die Hyäne baut gerne Marinas Villa auf, denn so kann sie eine Falle einplanen, von der keiner etwas weiß... 3. Geschichte: Zig will Marina endlich schnappen. Auf einem Baumstamm paddelt er zu ihr, doch Sharko stoppt ihn rechtzeitig. Zig baut jetzt immer größere Baumstamm-Schiffe, die auch Sharko nicht mehr aufhalten kann. 4. Geschichte: Marina ist unglücklich! Sie möchte so gerne ein richtiger Mensch mit zwei Beinen sein. Eine gute Fee, die zufällig die Insel besucht, macht ihren Traum wahr. Doch Marina hat nicht daran gedacht, dass sie nun weder schwimmen, noch richtig laufen kann. Sharko ist über Marinas Veränderung entsetzt und wünscht sich seine geliebte Meerjungfrau zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6