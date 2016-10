Der Krieg und die Liebe! Gregor Hölzl, der genau weiß, was in der Unfallnacht passiert ist, erwacht aus dem Koma. Nach menschlichem Ermessen kann Inspektor Hannes Bucher nicht mehr entkommen, zu umfangreich ist sein weit verzweigtes Lügengebäude. Aufgrund der Skrupellosigkeit der Familie seiner Frau scheint es einen Ausweg zu geben. Hannes möchte nur noch seine Tochter in Sicherheit wissen. Die Situation spitzt sich zu und in Pregau ist nichts mehr, wie es einmal war. ca. 90' In Google-Kalender eintragen