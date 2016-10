Anixe HD 15:00 bis 16:00 Actionserie Helicops - Einsatz über Berlin Das Drehbuch schreibt der Tod D 1998 Merken Kurz vor der Premiere des Action-Films "Die Bombe" explodiert in einem Berliner Filmverleih tatsächlich ein Sprengsatz. Doch das ist erst die Ouvertüre - verspricht der Täter Michael Buckmann per Fax. Der wahnsinnige Bombenleger plant einen Selbstmordanschlag während des Eröffnungsfilms der Berlinale. Am Ende des Actionstreifens will er sein eigenes "bombastisches" Finale inszenieren. Während der Film vor ausverkauftem Haus bereits läuft, arbeiten sich Charly und Rubelli vorsichtig bis zu der Bombe im Keller des Kinos vor. Der Attentäter, der mitten im Zuschauerraum sitzt und den Auslöser bei sich trägt, darf nichts vom Entschärfen des Sprengkörpers merken! Da gerät Charly in eine Falle, er ist im Kellerraum gefangen - und die Zeit wird knapp ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Tilo Prückner (Michael Buckmann) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Christoph Grunert (Thorwald) Originaltitel: Helicops - Einsatz uber Berlin Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Kai-Michael Majewski Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12