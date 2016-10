Disney Channel 23:15 bis 23:45 Comedyserie Immer wieder Jim Kriegsspiele USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryl überredet Jim zu einem Partnerkochkurs. Weil Jim in der Küche nicht mal ein Spiegelei zustande bringt, endet das Ganze jedoch in einer mittleren Katastrophe. Jims Nerven liegen blank. Damit er sich wieder beruhigt, macht Cheryl ihm einen interessanten Vorschlag: Er darf bestimmen, was die beiden als nächstes zusammen unternehmen. Doch das hätte sie besser sein gelassen - denn Jim entscheidet sich für ein Paintball-Turnier, bei dem man sich gegenseitig mit Farbpatronen abschießt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Mary Gross (Cynthia) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jeffrey B. Hodes, Nastaran Dibai Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi

