Disney Channel 22:30 bis 22:55 Comedyserie Immer wieder Jim Der Actionfilm USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim kommt seinen erzieherischen Pflichten mal wieder mehr schlecht als recht nach: Diesmal erlaubt er seinen Töchtern Gracie und Ruby, sich einen Horrorfilm anzusehen. Doch so viel Leichtsinn bleibt nicht ungestraft - prompt bekommen die Mädchen Alpträume... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Andrea Walters (Mrs. Ganzel) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Nastaran Dibai, Jeffrey B. Hodes Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi , Glen Clark