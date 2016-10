Disney Channel 20:15 bis 22:30 Fantasyfilm Krabat D 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Mutter des 14-jährigen Krabat starb an der Pest, weswegen er mit zwei Freunden als Bettler durch die Lande zieht und dabei immer wieder den Spuren des Dreißigjährigen Krieges begegnet. Er folgt einer mysteriösen Stimme bis zu einer Mühle, deren Meister ihn erwartet und als Lehrling bei sich wohnen lassen möchte. Krabat sagt zu. Doch bald merkt er, wie wenig ihn die anderen Lehrlinge mögen. Nur mit Altgeselle Tonda freundet er sich an. Durch seinen Fleiß erkämpft sich Krabat das Wohlwollen des Müllers und wird in den Kreis der Mühle aufgenommen - als Schüler der Schwarzen Magie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Kross (Krabat) Daniel Brühl (Tonda) Christian Redl (Meister) Robert Stadlober (Lyschko) Paula Kalenberg (Kantorka) Hanno Koffler (Juro) Anna Thalbach (Worschula) Originaltitel: Krabat Regie: Marco Kreuzpaintner Drehbuch: Marco Kreuzpaintner, Michael Gutmann Kamera: Daniel Gottschalk Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12