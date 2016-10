Disney Channel 16:55 bis 17:20 Trickserie Disneys Kim Possible Die Popstars USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Boyband "Oh Boyz" ist bei Kim und ihren Freundinnen super angesagt. Was sich jedoch, wie in der Musikszene üblich, von einem auf den anderen Tag ändert. Leider hat Ron davon noch nichts mitbekommen, und so macht er alle mit seinem Oh Boyz-Fieber wahnsinnig. Auch Superschurken haben Geburtstag. Senor Sr. Jr. wünscht sich von seinem Vater keine Weltuntergangsmaschine, sondern will nur seinen Traum, ein Popstar zu werden, realisiert haben. Dieser denkt sich, dass das nur zu schaffen ist, wenn er die "Oh Boyz" entführt, und bei diesem Kidnapping erwischt er Ron gleich mit. Die Boyband "Oh Boyz" ist bei Kim und ihren Freundinnen super angesagt. Was sich jedoch, wie in der Musikszene üblich, von einem auf den anderen Tag ändert. Leider hat Ron davon noch nichts mitbekommen, und so macht er alle mit seinem "Oh Boyz"-Fieber wahnsinnig. Auch Superschurken haben Geburtstag. Senor Sr. Jr. wünscht sich von seinem Vater keine Weltuntergangsmaschine, sondern will nur seinen Traum, ein Popstar zu werden, realisiert haben. Dieser denkt sich, dass das nur zu schaffen ist, wenn er die "Oh Boyz" entführt, und bei diesem Kidnapping erwischt er Ron gleich mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Kayte Kuch, Sheryl Scarborough Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6