ORF 3 21:55 bis 23:35 Dokumentation Mythos Geschichte Prinz Eugen und das Osmanische Reich - Mehr als nur Feinde Prinz Eugen und das Osmanische Reich - Mehr als nur Feinde A 2014 2016-10-04 04:40 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Vor mehr als 300 Jahren, am 11. September 1697, schlug Prinz Eugen von Savoyen in der Schlacht von Zenta die übermächtige Osmanische Armee. Seit damals prägen Faszination und Abschreckung das christlich-muslimische Verhältnis. Der Film stellt die zwei Kulturen in Person zweier Protagonisten vor, die als Außenseiter die starren Strukturen ihrer Zeit aufbrechen und schließlich zu den einflussreichsten Menschen ihrer Reiche werden: Den kleinwüchsigen Eugen, der zum erfolgreichsten europäischen Feldherrn aufsteigt und Gülnüs, eine zunächst griechische Sklavin und dann Lieblingskonkubine des Sultans, die als zweifache Sultansmutter 30 Jahre die Geschicke im Osmanischen Reich mitbestimmt. Eine Dokumentation von Heinz Leger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12

