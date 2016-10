ORF 3 19:00 bis 19:50 Dokumentation Küstenparadies Kroatien: Kvarner Bucht D 2014 2016-10-05 09:45 Stereo 16:9 Merken Die kroatische Adria gehört zu den noch wenig entdeckten Küstenlandschaften Europas. Auf 1.800 Kilometern reihen sich rund 1.200 Inseln aneinander, von denen nur 67 bewohnt sind. Charakteristisch ist ihre Vielfältigkeit: schroffe Felsriffe und sanfte Olivenhaine, karstige Gebirgszüge und ein äußerst mildes Klima. In Istrien trifft eine weit verästelte Küste auf das üppige Grün des Hinterlandes mit Zypressen, Lorbeer und Steineichen. Die fruchtbare Halbinsel war jahrhundertelang umkämpft. Viele Orte waren schon zur Römerzeit besiedelt, Städten wie Rovinj und Pula sieht man ihre venezianische Vergangenheit an. Noch heute sprechen viele Bewohner Istriens italienisch. (2015) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Küstenparadies Kroatien Kamera: Johannes Kaltenhauser