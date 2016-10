ORF 3 14:25 bis 15:15 Dokumentation Sehnsuchtsland Österreich A 2016 2016-10-06 12:35 Stereo 16:9 Merken Österreich fehlt in kaum einer Europa-Tour: vor allem asiatische, aber auch amerikanische Touristen zieht es in die ehemaligen Habsburg-Ländereien, wo die großen vergangenen Zeiten noch so lebendig zu sein scheinen. Gleichzeitig locken das alpine Ambiente und die weit zurück reichenden Traditionen. Für Einheimische ist es oft nur schwer verständlich, durch welche Klischee-Brille sie von den Fremden gesehen werden. Von der Alpentracht bis zur kaiserlichen Attitüde reichen die Bilder, die Menschen auf anderen Kontinenten von uns haben. Kaum vorstellbar für einen Japaner, dass es hierzulande Kinder gibt, die kein Instrument spielen können. Regisseur Stefan Wolner ist im Vorfeld der touristischen Hochsaison der Frage nachgegangen, wie Touristen heute wirklich auf dieses Land blicken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehnsuchtsland Österreich