ORF 3 11:05 bis 11:20 Reportage Panorama Let's twist again A 2016 2016-10-05 11:25 Stereo 16:9 Merken Diesmal geht's um eine Tätigkeit, die Seele und Körper lockert: Es geht um's Tanzen.Im ersten Beitrag sieht man gleich eine Meisterschaft. Die von 1957. Getanzt wurde etwas Wildes, Neues. Der Rock and Roll. Und alle waren außer Rand und Band. Auch im Publikum wackelte man mit den Hüften, aber hallo... An der Lust an der Bewegung spiegeln sich auch gesellschaftspolitische Veränderungen wieder. Kein Wunder also, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Tänze in Europa Begeisterungsstürme hervorriefen, die Ausdruck überschäumender Lebensfreude waren.In den 1950er-Jahren kam also der Rock'n'Roll, Anfang der 1960er der Twist nach Österreich, wie die "Austria Wochenschau" euphorisch zeigte.Auch beim "Forum Alpbach" wurde in den Sechzigern wie wild getwistet. Auch intellektuelle Vortragende brauchen schließlich eine schwungvolle Abendgestaltung. Das lüftet den Geist.Es war nur eine Frage der Zeit, bis viele Revoluzzer-Jugendliche die Tanzschulen im Land viel zu antiquiert fanden. Sie wollten viel lieber zwanglos, wild und locker miteinander tanzen, wie sie Walter Pissecker für ein "Sportpanorama" vorführten.Und weil alles Neue spannend ist, wurde in den 1970er-Jahren sogar ein "ZiB"-Beitrag dem coolen Tanz "Reggae" gewidmet. Auch, wenn ihn nicht alle in Österreich von Anfang an so cool hinbekamen.Manche von uns machen im Leben ja einen großen Fehler. Sie pfeifen in der Jugend auf die Tanzschule. Dann müssen sie eben später in die "Sonntagsehepaarperfektion." Da kann man nichts machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Horowitz Originaltitel: Panorama