The Big Bang Theory Drinks von Fremden USA 2013 Leonard befindet sich noch immer auf Expedition und ist der absolute Liebling der ganzen Gruppe. Währenddessen vermissen Penny und Sheldon Leonard stark. Die beiden versuchen sich nun gegenseitig Halt und Trost zu spenden. Und Amy und Bernadette befinden sich auf einem Wissenschaftskongress. An der Bar werden sie von zwei Männern angeflirtet, die ihnen auch einen Drink spendieren. Inzwischen sucht Raj, der nun wieder Single ist, Anschluss bei Mrs. Davis aus der Personalabteilung. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6