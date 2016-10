ORF 1 17:05 bis 17:30 Comedyserie Two and a Half Men Buddha lugt aus seinem Tempel USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jenny, Charlies Tochter, erhält die Möglichkeit, bei Evelyn und ihrem reichem Freund Marty zu wohnen. Ein Angebot, dem sie nicht widerstehen kann. Indes bekommt Alan überraschend Besuch von seiner Ex-Freundin Lyndsey. Er kann sein Glück kaum fassen, als Lyndsey vorschlägt, gemeinsam eine heimliche Affäre zu beginnen. Zwar ist Lyndsey in festen Händen. Ihr betuchter Freund Larry ist jedoch im Bett die reinste Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Carl Reiner (Marty Pepper) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Shanti Lowry (Tara / Tanya) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Alissa Neubauer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6