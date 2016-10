ORF 1 12:45 bis 13:25 Serien Brothers & Sisters Willkommen in Gecko-Town USA 2011 2016-10-05 09:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Olivia wurde jetzt offiziell von Kevin und Scotty adoptiert. Als sie sich in deren Wohnung eine eigene kleine "Zeltstadt" namens Gecko-Town baut, spürt Kevin, dass Olivia noch einige Ängste zu überwinden hat. Inzwischen sind Nora und Sarah zu Kitty nach Washington D. C. geflogen, um herauszufinden, was diese vor ihnen verbirgt. Einiges scheint darauf hinzudeuten, dass Kitty jetzt für die CIA arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Kerris Dorsey (Paige Whedon) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Geoffrey Nauffts, Brian Studler Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely