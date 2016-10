ORF 1 10:35 bis 11:20 Arztserie Grey's Anatomy Wahrheitsfindung USA 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bailey hat nun die schwierige Aufgabe, Bens eigenständiges Vorgehen zu beurteilen, denn die Mutter und das Neugeborene sind an den Folgeauswirkungen gestorben. Da sie sich als Bens Ehefrau zu befangen fühlt, bestellt sie eine Kommission mit Maggie, Meredith und Owen, die den Vorfall genauer untersuchen sollen. Unterdessen hat Callie das Problem, dass Penny ein Angebot für ein Stipendium aus New York erhalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chris Hayden Drehbuch: Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12