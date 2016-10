Zee.One 18:15 bis 20:15 Komödie Good Boy Bad Boy IND 2007 Nach einer Vorlage von Ashwini Chaudhary HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rajan und Raju haben nichts gemeinsam, außer, dass sie dasselbe College besuchen - und denselben Nachnamen haben. Das sorgt für Chaos, als der neue Direktor der Universität harte Maßnahmen ergreift, um Disziplin in den müden Haufen zurückzubringen: Gemäß ihren Leistungen werden die Studenten in drei Gruppen eingeteilt. Doch Rajans und Rajus Karteikarten werden vertauscht, und so landet der Einser-Kandidat Rajan in der Loser-Klasse, während der lernfaule Raju den Elite-Schülern zugeteilt wird. Raju passt das ganz gut, denn er hat ein Auge auf die hübsche Top-Studentin Rashmi geworfen. Weil sich auch Rajan bald in seine Gruppenkameradin Dinky verliebt, lassen die beiden Namensverwandten die Sache erstmal so laufen. Doch dann ruft der Direktor ein collegeweites Turnier aus: Nun muss sich der unsportliche Rajan in einem Tanzwettbewerb beweisen, während der ungebildete Raju an einem Wissensquiz teilnehmen muss. Beide müssen sich schleunigst etwas einfallen lassen. Diese gutgelaunte, indische Variante der klassischen Verwechslungskomödie kann sich nicht zuletzt mit einem fetzigen Soundtrack aus der Feder von Komponisten-Ass Himesh Reshammiya bürsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emraan Hashmi (Raju P. Malhotra) Isha Sharvani (Rashmi D. Awasthi) Tanushree Dutta (Dinky Kapoor) Paresh Rawal (Principal Diwan Chand Awasthi) Sushmita Mukherjee (Prof. Bebo Chatterjee) Kabir Sadanand (Willyboy) Tusshar Kapoor (Rajan P. Malhotra) Originaltitel: Good Boy, Bad Boy Regie: Ashwini Chaudhary Drehbuch: Ashwini Chaudhary Kamera: Manoj Soni Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6