Schweiz 2 23:50 bis 01:25 Komödie Stichtag USA 2010 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der überspannte Architekt Peter (Robert Downey Jr.) hat es eilig, die gut 3000 Kilometer von Atlanta nach Los Angeles zurückzulegen, denn die Geburt seines ersten Kindes steht bevor. Aus dem vierstündigen Flug wird eine eigentliche Odyssee, nachdem Peter und ein anderer Passagier durch eine Verkettung unglücklicher Umstände Flugverbot erhalten haben. Einen schlimmeren Schicksalsgefährten als Ethan Tremblay (Zach Galifianakis) hätte Peter nicht erwischen können. Seiner Habseligkeiten verlustig ist der gestresste werdende Vater auf die Hilfe eines Mannes angewiesen, der ihm mit seiner Art den letzten Nerv ausreisst, Mexiko statt einer Texaco-Tankstelle ansteuert und sich treudoof bei Wildfremden Drogen besorgt. Für Peter beginnt ein wahrer Höllenritt. Im tollen Achtzigerjahrefilm "Ein Ticket für zwei" (Originaltitel: "Planes, Trains and Automobiles") gerieten Steve Martin und John Candy als Reisegefährten aus der Hölle auf einer Odyssee aneinander - und fanden zuletzt irgendwie auch zueinander. Fast 25 Jahre später schickt "Hangover"-Regisseur Todd Phillips die Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis auf die Reise, die einander ebenso genüsslich die Nerven malträtieren. "Die Kunst dieser brachialen Gagparade liegt wie bei 'The Hangover' in der organischen Verkettung von Ursache und Wirkung", konstatierte "Der Landbote". "Der Witz ist stets aus dem Verhalten der beiden Figuren hergeleitet und wird bis zur letzten, tabulosen Konsequenz illustriert." Zach Galifianakis, mit seinem kauzigen Charme in "The Hangover" zum Star avanciert, bringt demnächst seinen neusten Film in die Kinos. Ab dem 27. August 2015 ist "Mastermind" auch in der Deutschschweiz zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Peter Highman) Zach Galifianakis (Ethan Tremblay) Michelle Monaghan (Sarah Highman) Jamie Foxx (Darryl) Juliette Lewis (Heidi) Danny McBride (Lonnie) Jakob Ulrich (Patrick) Originaltitel: Due Date Regie: Todd Phillips Drehbuch: Alan R. Cohen, Alan Freedland, Todd Phillips, Adam Sztykiel Kamera: Lawrence Sher Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12