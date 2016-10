Schweiz 2 20:00 bis 21:45 Filme Vorsicht vor Leuten D 2015 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dass er nicht zu den Machern und Gewinnern gehört, kümmert Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner) wenig. Er hat es sich als Sachbearbeiter im Baureferat der Stadt Osthofen gemütlich eingerichtet und wehrt die Versuche seiner Ehefrau (Lina Beckmann), aus der Routine auszubrechen, mit alltäglichen Notlügen ab. Dann jedoch macht Katrin die Fliege, weil es ihr reicht, dass ihr phlegmatischer Gatte die Duschkabine nicht hinbekommt, und auch der Bürostuhl gerät ins Wackeln. Da winkt die Gelegenheit in Person des aalglatten Bauunternehmers und Selfmademillionärs Alexander Schönleben (Michael Maertens), der den grossen Wurf plant. Eine Bauschuttdeponie des verschlafenen Nests will er zum "Megapark" samt Golfanlage machen, und Lorenz Brahmkamp kommt ihm da wie gerufen. Das glamouröse Projekt lässt sich viel versprechend an, der Vorgesetzte des braven Beamten staunt über dessen Unternehmergeist, und auch Katrin sieht ihren Lorenz wie verwandelt. Lorenz ist allerdings nicht auf den Kopf gefallen. Dass an den schönen Worten des Alexander Schönleben nicht viel dran ist, entgeht ihm nicht. Doch die Wahl zu treffen ist nicht leicht, ob er den windigen Hochstapler auffliegen lassen oder mit ihm Bauruinen im mondänen Mallorca verticken und seine einzige Chance auf ein Leben in Saus und Braus wahrnehmen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charly Hübner (Lorenz Brahmkamp) Lina Beckmann (Katrin Brahmkamp) Michael Maertens (Alexander Schönleben) Natalia Belitski (Theresa) Christian Hockenbrink (Jochen) Jörn Hentschel (Herr Kleinert) Alexander Hörbe (Günter Olschewski) Originaltitel: Vorsicht vor Leuten Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Ralf Husmann, Peter Güde Kamera: Jan Fehse Musik: Carsten Meyer