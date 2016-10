Schweiz 1 22:25 bis 23:25 Magazin Club "Mein Kind kämpft beim IS" CH 2016 2016-10-04 01:35 Stereo HDTV Merken Sie werben junge Menschen als Rekruten für den Dschihad an. Die Verführer gehen dabei ganz gezielt vor. Islam-Experten sagen, dass der Salafismus für die jungen Menschen auch eine Jugendprotestbewegung sei. Eine wachsende Menschenfänger-Szene, gefährlich und sehr aktiv, die junge Menschen tagtäglich mit radikal-islamischem Gedankengut infiltriert, meist gezielt einer Gehirnwäsche unterzieht und sie auch immer wieder als Selbstmordattentäter in den schnellen Tod schickt. Wie ist es möglich, dass junge Menschen Opfer dieser Verführer werden? Welche Warnzeichen gibt es für die Angehörigen dieser gefährdeten Jugendlichen? Wie können Eltern verhindern, dass ihre Kinder im Dschihad verschwinden? Ein Angehöriger und Experten erzählen. Joachim Gerhard, Vater von zwei jungen Männern beim IS Miryam Eser Davolio, Expertin jihadistische Radikalisierung, Erziehungswissenschaftlerin und Sozialpädagogin Kurt Pelda, Kriegsreporter Hugo Stamm, Sekten- und Extremismus-Experte u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Frei Gäste: Gäste: Joachim Gerhard (Vater von zwei jungen Männern beim IS), Miryam Eser Davolio (Expertin jihadistische Radikalisierung), Kurt Pelda (Kriegsreporter), Hugo Stamm (Sekten- und Extremismus-Experte) Originaltitel: Club

