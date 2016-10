Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Liebesfilm Ein Sommer in Long Island D 2009 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ben muss seinen Vater, den berühmten Schriftsteller Sven Goldmann, beerdigen. Für seine eigene schriftstellerische Tätigkeit möchte Ben dann den Sommer im Haus des Vaters verbringen. Endlich hat der junge Mann wieder Zeit für seinen Halbbruder Nick. Nick ist ein smarter, extrovertierter Charmeur, dessen Leben sich im Wesentlichen um sein Maklerbüro dreht, in dem er die schönsten Häuser der Umgebung verkauft. Sein cleverer Umgang mit den Kunden macht ihn zum Besten seiner Branche. Das Leben der beiden Brüder ändert sich grundlegend, als sie Holly begegnen. Die junge, attraktive Landschaftsarchitektin reist seit Beendigung ihres Studiums dem Sommer entgegen, um in den verschiedensten Gärten der schönsten Regionen weltweit arbeiten zu können. Als Ben unter der drückenden Last der Vergangenheit in eine Schreibblockade gerät, entschliesst er sich, vor dem Verkauf des Familienanwesens den vernachlässigten Garten herrichten zu lassen. Es ist Holly, die den Auftrag ergattert und wie eine gute Fee das heruntergekommene Grundstück mit ihrer magischen Art belebt - immer an ihrer Seite ihr treuer Hund Hudson, eine englische Bulldogge. Ben ist von der jungen Frau hingerissen. Nicht ahnend, dass sein Bruder Nick und Holly am Anfang einer Beziehung stehen, verlässt Ben sein "Schneckenhaus". Die Geschichte der drei jungen Menschen und deren verwickelte Beziehung zueinander spitzt sich zu, als sie ein unerwarteter Schicksalsschlag ereilt und Nick von Holly das Unmögliche verlangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Schmidt-Schaller (Holly) Max von Thun (Ben) Marc Hosemann (Nick) Elloise Cupido (Joy) Horst Sachtleben (Mr. Yuki) Matthias Komm (Carl) Lucy Holgate (Jacqueline) Originaltitel: Ein Sommer in Long Island Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Jane Ainscough Kamera: Frank Lamm Musik: Karim-Sebastian Elias