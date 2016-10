Schweiz 1 11:05 bis 11:35 Magazin ECO Das Wirtschaftsmagazin Ärzte-Boni führen zu unnötigen Operationen / Wirtschaftskriminelle verursachen hohe Schäden / Elektro-Schrott vergiftet Pakistaner CH 2016 Stereo HDTV Merken Ärzte-Boni führen zu unnötigen Operationen: Die Lohnkosten für Spitalärzte sind in den letzten fünf Jahren vielerorts stark gestiegen. Grund dafür sind auch Boni und Beteiligungen am Geschäftsgang: falsche Anreize, die selbst von Ärzteorganisationen kritisiert werden. Überflüssige Eingriffe führen zu kostspieligen Mengenausweitungen, was die Kosten der Krankenkassen explodieren lässt. Wirtschaftskriminelle verursachen hohe Schäden: Hang zum Luxus, Gier, Rache am Arbeitgeber: Beweggründe, sich zu bereichern, gibt es viele. Gemäss Umfragen ist in der Schweiz jede dritte Firma Opfer von Wirtschaftsdelikten. Die Schäden betragen mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr. "ECO" zeigt, auf welche Weise Staatsanwaltschaften und Beratungsunternehmen Betrügern das Handwerk legen. Elektro-Schrott vergiftet Pakistaner: Jedes Jahr landen rund vier Millionen Tonnen Elektroschrott aus Übersee im Hafen von Karatschi. Der massive Import ausrangierter Computer und Ähnlichem hat in Pakistan eine Schattenwirtschaft entstehen lassen, von der 150 000 Menschen leben. Doch die Arbeit macht diese krank, weil sie ohne Schutzkleidung arbeiten und giftige Gase einatmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Lipp Originaltitel: ECO