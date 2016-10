Schweiz 1 09:00 bis 09:50 Bildungsprogramm Fussballfieber von der Antike bis heute E 2013 Stereo Merken Vom antiken Maya-Ritual über das brutale Kampftraining der römischen Armee bis zum modernen Fifa-Regelwerk: Unzählige Kulturen haben während Jahrhunderten die Entwicklung des Fussballs beeinflusst. Die Geschichte der wichtigsten Nebensache der Welt steckt voller Emotionen und überraschender Fakten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Origins of Football

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 219 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 70 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 39 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 39 Min.