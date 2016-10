Sport1+ 03:00 bis 06:00 Sport Darts World Grand Prix 2016, 2. Runde Merken "Double in, Double out", so lautet die größte Herausforderung beim Darts World Grand Prix. Denn das prominent besetzte Turnier in Dublin ist das einzige Major, bei dem jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beendet, sondern auch begonnen werden muss. Hier ergeben sich nur 25 anstatt 71 Möglichkeiten für den 9-Darter, der nur möglich ist, wenn ein Leg mit Double-Bulls-Eye, Doppel-20 oder Doppel-17 aufgenommen wird. Im Vorjahr gab es mit Robert Thornton einen Überraschungssieger. Als klarer Außenseiter bezwang der Schotte den Weltranglistenersten Michael van Gerwen im Entscheidungssatz mit 5:4. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tomas Seyler