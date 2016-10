Sport1+ 21:50 bis 00:00 Sport Darts Live World Grand Prix 2016, 2. Runde Live Merken Bühne frei für das Darts-Highlight des Jahres auf SPORT1: Von 17. Dezember bis 3. Januar kämpfen die besten Darts-Profis bei der World Darts Championship wieder um die WM-Krone. Zum neunten Mal in Folge findet das mit 1,5 Millionen englischen Pfund dotierte Mega-Event im Londoner Alexandra Palace statt. Im Vorjahr krönte sich der Schotte Gary Anderson nach einem 7:6-Finalsieg über Phil Taylor zum neuen Champion. Rekordweltmeister ist allerdings nach wie vor Taylor mit insgesamt 16 Turniersiegen. "The Power" gehört natürlich auch in diesem Jahr zusammen mit dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen wieder zu den Favoriten. Die große deutsche Hoffnung in London ist der 19-jährige Idsteiner Max Hopp, der im Vorjahr die zweite Runde erreichte. So viel Darts wie noch nie: SPORT1 präsentiert die anstehende Weltmeisterschaft mit der umfangreichsten TV-Berichterstattung, die es bislang in Deutschland gegeben hat, und überträgt an jedem WM-Tag live aus London. Als Kommentator ist die deutsche Darts-Stimme Elmar Paulke zusammen mit SPORT1-Experte Tomas "Shorty" Seyler im Einsatz. Dazu liefert Moderator Sascha Bandermann Interviews und spannende Eindrücke direkt aus dem "Ally Pally". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tomas Seyler

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:15 bis 23:30

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 136 Min. Pop Giganten

Dokumentation

RTL II 22:15 bis 00:15

Seit 61 Min. K1 Magazin

Magazin

kabel eins 22:25 bis 23:25

Seit 51 Min.