Ein Tierpfleger muss hinter Gitter D 2011

Bei den Przewalski-Wildpferden kam letzte Nacht das erste Fohlen. Wie geht es inzwischen der kleinen Krissi? So ein Rüssel ist das reinste Allzweckwerkzeug: Jeden Tag findet Jamuna etwas Neues, was sie damit alles anstellen kann. Die hohlen Baumstämme gehören zu Vielfraß "Eiteks" Lieblingsplätzen. Nur leider fühlen sich hier auch die Zecken besonders wohl. Eine Holzkiste im Polarium-Revier sieht nach Urlaub aus und Tierpfleger Frank Staatsmann macht den Reiseleiter. Für die Pelikankolonie hat Robert die richtigen Leckerbissen dabei - oder etwa doch nicht?