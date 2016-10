WDR 06:35 bis 07:20 Radsport Münsterland Giro 2016 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das drittgrößte Radrennen in Deutschland wird am 3. Oktober 2016 wieder im Münsterland ausgetragen. Start ist in der Udo-Lindenberg-Stadt Gronau, die Zielankunft wieder vor dem Schloss in Münster. In der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr wird in einer Sondersendung über das Radrennen berichtet, aber vor allem auch das Münsterland mit all seinen Vorzügen, Sehenswürdigkeiten etc. dargestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

