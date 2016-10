WDR 05:00 bis 05:45 Dokumentation Muckis, Moden und Medaillen - Als die Welt den Körperkult entdeckte D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Tauziehen, Tonnenspringen und Sackhüpfen - all das war mal olympisch. Und es gab auch eine Zeit, in der die deutsche Fußballnationalmannschaft vor großen Turnieren auf Schallplatte zu hören war. In einer Zeitreise durchs Fernseharchiv erinnert der WDR an diese und andere Höhepunkte der Sportgeschichte. An Olympia und Weltmeisterschaften, aber auch an die Bundesjugendspiele und an die Anfänge der so genannten Muckibuden. Es gibt ein Wiedersehen mit Mark Spitz und Muhammad Ali, mit dem singenden Franz Beckenbauer und mit den äußerst knappen Badehosen eines Michael Groß. Kommentiert werden die Fundstücke von Christine Westermann, Lisa Ortgies, Anna Planken, Peter Großmann und Jean Pütz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Muckis, Moden und Medaillen - Als die Welt den Körperkult entdeckte Regie: Heinz Greuling/Carsten Linder