Tele 5 00:23 bis 02:19 Thriller Memento USA 2000 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Von einem Gedächtnisdefekt immer wieder aller Erinnerungen beraubt, kämpft Leonard Shelby gegen das Vergessen, das die Mörder seiner Frau bisher schützte. Mit Fotos und Tätowierungen konserviert er Informationen, geht immer weiter in die Vergangenheit zurück, bis die Wahrheit zu Tage tritt, die vielleicht auch ihn selbst in Frage stellt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Guy Pearce (Leonard "Lenny" Shelby) Carrie-Anne Moss (Natalie) Joe Pantoliano (Teddy) Mark Boone Junior (Burt) Stephen Tobolowsky (Sammy Jankis) Jorja Fox (Leonards Frau) Harriet Sansom Harris (Mrs. Jankis) Originaltitel: Memento Regie: Christopher Nolan Drehbuch: Christopher Nolan, Jonathan Nolan Kamera: Wally Pfister Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 16