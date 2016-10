Tele 5 22:26 bis 00:23 Western Red Hill AUS 2010 2016-10-04 02:19 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Voller Hoffnung auf einen guten Start ins Berufs- und Familienleben kommt der junge Polizeiakademieabsolvent Shane Cooper mit seiner schwangeren Gattin Alice ins gottverlassene australische Hinterwaldnest Red Hill und hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt dafür aussuchen können. Denn ausgerechnet an seinem erstem Arbeitstag türmt der brutale Gewaltverbrecher Jimmy Cooper aus dem Gefängnis und eilt nach Red Hill, um mit den dortigen Gesetzeshütern abzurechnen. Shane trägt kaum den Stern, da steckt auch schon mittendrin im blutigen Gefecht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ryan Kwanten (Shane Cooper) Steve Bisley (Old Bill) Tom E. Lewis (Jimmy Conway) Claire van der Boom (Alice Cooper) Christopher Davis (Slim) Kevin Harrington (Jim Barlow) Richard Sutherland (Manning) Originaltitel: Red Hill Regie: Patrick Hughes Drehbuch: Patrick Hughes Kamera: Tim Hudson Musik: Dmitri Golovko Altersempfehlung: ab 18