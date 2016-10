RTL II 00:15 bis 02:50 Dokusoap Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Mauro, Otto und Sükrü begeben sich auf die spektakulärste Shoppingtour ihres Lebens. Für ihre Mission ist den drei Experten kein Weg zu weit: Sükrü macht sich auf nach Istanbul. Er will seine Kontakte in der türkischen Heimat nutzen, um möglichst günstig an orientalische Kostbarkeiten zu gelangen. Sükrü hofft in der Bosporus-Metropole originelle Einzelstücke zu finden, die sich in Deutschland gut versteigern lassen. Auto-Fan Otto weiß, dass mit alten amerikanischen Autos viel Geld zu verdienen ist. Also nimmt er den weiten Weg nach Kalifornien auf sich. In Los Angeles beginnt er seine Suche auf dem größten Oldtimermarkt der US-Westküste. Ob sich für Otto hier schon sein ganz persönlicher amerikanischer Traum erfüllt? Während Otto und Sükrü um den halben Erdball reisen, versucht Mauro sein Glück im nahegelegenen Belgien. Das Land ist berühmt für seinen Antiquitätenhandel. Nirgends auf der Welt gibt es mehr Raritäten und Trödel als hier. Auf Mauro warten riesige Scheunen und Hinterhöfe, in denen die schönsten Schätze gefunden werden wollen. Die Trödelprofis geben alles, um die Objekte ihrer Begierde möglichst günstig zu ergattern. Doch die Drei erwartet eine Reise ins Ungewisse: Unbekanntes Terrain, fremde Währung und die ein oder anderen Verständigungsschwierigkeiten. Außerdem treffen sie auf Verhandlungspartner, die genauso knallhart feilschen wie sie selbst. Die Ausbeute der globalen Shoppingtour soll in einer großen Trödeltrupp-Auktionsnacht versteigert und der Erlös an eine Hilfsorganisation gespendet werden. Damit möglichst viel Gewinn erzielt werden kann, ist das Verhandlungsgeschick der Trödelprofis auch diesmal wieder gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt