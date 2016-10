RTL II 19:00 bis 20:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2016 2016-10-05 14:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Zwischen Nina und Leon herrscht seit ein paar Tagen Eiszeit. Auf der Arbeit schikaniert Leon Nina schließlich so sehr, dass sie noch vor Feierabend abhaut um sich mit Tim zu treffen. Aylin und Malte beschließen in der Schule, sich einen lauen Tag zu machen - mit geklautem Honigwein aus Daniels Bio-Stunde. Doch die Ernüchterung folgt, als Daniel sie im Sportunterricht extra hart rannimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht