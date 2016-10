RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Verliebt um drei Ecken D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Janine (28) kann einfach nicht die Finger von Peer (32) lassen: Schon wieder ist die 28-Jährige mit ihrem Ex im Bett gelandet. Und das, obwohl sie seit einem Jahr eigentlich glücklich mit Lageristin Leonie (30) verheiratet ist. Das einzige, was sie im Grunde noch mit Barkeeper Peer verbindet, ist der neun Monate alte Timo, dessen leiblicher Vater er ist. Doch obwohl er damals nur als Samenspender für das Kind zur Verfügung stehen sollte, kommt Janine nicht richtig von ihm los. Und auch Peer macht sich ernsthafte Hoffnungen auf eine Beziehung. Janine steckt tief in einem Dilemma: Auf der einen Seite ist die Ehe mit der bodenständigen Leonie toll, aber sie kann auch ihre Gefühle für Peer nicht unterdrücken. Als Leonie die beiden schließlich in flagranti erwischt, eskaliert die Situation: Sie verprügelt Peer, zerstört sein Auto mit einem Vorschlaghammer und flüchtet mit dem kleinen Timo. Janine und Peer sind in heller Aufregung: Was, wenn Leonie sich oder - schlimmer noch - dem Kind etwas antun will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...