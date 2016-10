RTL II 11:00 bis 12:00 Dokusoap Family Stories Teenagerliebe D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die alleinerziehende Sophia (37) fällt aus allen Wolken, als sie einen positiven Schwangerschaftstest in ihrer Wohnung findet. Ihr ist klar, dass eine ihrer drei Töchter schwanger sein muss! Doch wer ist es? Ist es ihre Tochter Jaqueline, die am liebsten mit ihrer Clique und ihrem Freund Marcel abhängt? Die 18-Jährige macht der dreifachen Mutter immer wieder Sorgen. Ist es die 17-jährige Michelle, die in Sophias Augen eigentlich sehr vernünftig ist? Oder ist etwa Nesthäkchen Sharon (16) in anderen Umständen? Alle drei Mädchen streiten eine Schwangerschaft vehement ab - aber Sophia will unbedingt die Wahrheit herausfinden. Sie ist sich sicher, dass nur ihre älteste Tochter als werdende Mutter in Frage kommt. Sie hat einen festen Freund und möchte vielleicht lieber Mutter werden, als sich einen Ausbildungsplatz zu suchen. Einen Besuch beim Frauenarzt lehnt das Mädchen wütend ab und so kommt es immer wieder zum Zoff zwischen Mutter und Tochter. Die Großmama in spe will um jeden Preis verhindern, dass eines ihrer Mädchen ins Unglück rennt und eine unbesonnene Entscheidung trifft - wird ihr das gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories