RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Camelia (28) und Birgit (44) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Camelia (28), Yves (25) und Timur (28) leben in einer WG in Karlsruhe. Das Trio lebt den absoluten Kult-Lifestyle und die drei haben ihr Hobby zum Beruf gemacht: Camelia ist Fitnesstrainerin und ihre beiden männlichen Mitbewohner sind selbstständig als Lifecoaches tätig. Sport sowie gesunde, vegetarische und sogar vegane Ernährung bestimmen das Leben der Dreier-Combo und das lassen sie sich auch so einiges kosten. Denn Bio-Lebensmittel sind keine Schnäppchen. Den Haushalt teilen sich die Fitnessgurus und jeder hat seine feste Aufgabe, die er gewissenhaft und gerne erledigt. Camelia spielt dabei eine ganz besondere Rolle: Als weiblicher Clanführer bildet sie trotz ihrer aufgeweckten und quirligen Art gleichzeitig auch den Ruhepol in der Gemeinschaft. Und das liegt nicht nur an den Meditationsübungen, die täglicher Bestandteil in diesem Haushalt sind. In Wuppertal geht es nicht so sportlich zu. Die einzige Bewegung, die Birgit (44) und Andreas (47) an den Tag legen, ist das Spazieren mit den beiden Hunden Pino und Samy. Dafür hat das Pärchen auch genug Zeit, denn Birgit ist Arbeit suchend und Andreas Frührentner. Birgit liebt ihre Vierbeiner so sehr, dass sie ihnen sogar ein eigenes Zimmer in ihrer Wohnung überlassen hat. Ihre Ersatzkinder auf vier Pfoten kommen sogar beim Essen an erster Stelle: Zuerst müssen die Hunde anständig versorgt werden, bevor sie unnötig Geld für sich oder Lebensgefährte Andreas ausgibt. Regelmäßige Besuche bei der Tafel gehören daher zur Birgits Alltag und beim Essen heißt es: Hauptsache Fleisch und Hauptsache günstig. Sportliche Dreier-Combo tauscht mit gemütlichem Pärchen, Veganer-Prinzessin mit genügsamer Hausfrau. Ein Frauentausch, der zeigt, wem das letzte Stückchen auf dem Teller gehört. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

