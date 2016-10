RTL Plus 08:45 bis 09:10 Dokusoap Meine Hochzeit D 2002 Stereo Merken Die Paare der Woche: Katharina und Markus aus Ortenberg: Die beiden sind auch durch ihr Hobby, das Mittelalter, so fest verbunden, dass beide beschließen zu heiraten. Aber Katharina ist anspruchsvoll und will keinen normalen Heiratsantrag! Markus muss auf dem jährlichen Mittelaltermarkt beim Vater um die Hand anhalten und das bitte schön in der Sprache der damaligen Zeit... Julia und Dennis aus Dorsten: Seit drei Jahren sind Julia Stick und der 21-jährige Dennis Hübner ein Paar. Und trotz ihres jugendlichen Alters sehen sie ihre Beziehung als endgültig an. Nicole und Udo aus Remscheid: Nicole und Udo lernten sich vor über 11 Jahren bei der Arbeit kennen. In der selben Firma war sie für den Verkauf zuständig, er für den Einkauf. Zunächst fand die 22-jährige Nicole den 13 Jahre älteren Kollegen nicht gerade sympathisch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meine Hochzeit

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 219 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 70 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 39 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 39 Min.