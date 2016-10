ONE 22:35 bis 23:00 Serien Nurse Jackie Bittere Pillen USA 2009 2016-10-04 03:45 Stereo 16:9 Merken Ein Tag in der Notaufnahme, Alltag für Schwester Jackie. Der in Jackies Augen unfähige Dr. Cooper ordnet ein CT nicht an, das Jackie für nötig hält. Der Patient, ein Fahrradkurier, stirbt daraufhin. Um dem Tod des jungen Mannes zumindest noch etwas Gutes abzugewinnen, fälscht Jackie einen Organspendeausweis. Dann wird eine junge Prostituierte mit zahlreichen Stichwunden eingeliefert. Ihr ist es noch gelungen, dem Täter ein Ohr abzuschneiden. Als dieser später auch in die Notaufnahme eingeliefert wird, um sich sein Ohr wieder annähen zu lassen, stellt sich raus, dass er unter diplomatischer Immunität steht. Daraufhin spült Jackie das Ohr im Klo hinunter. Mit ihrer Freundin Dr. O'Hara verbringt Jackie die Mittagspause, sie sucht schnellen Sex mit ihrem Lover Eddie, doch ihr kaputter Rücken kommt ihr in die Quere. Mit ihrem Freund und Kollegen Mohammed philosophiert sie über Beziehungen. Für die Lernschwester Zoey ist sie eine Heilige und am Ende eines langen Arbeitstages kehrt sie zu ihrer Familie zurück, ihrem Mann Kevin und ihren zwei Töchtern. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Haaz Sleiman (Mohammed 'Mo-Mo' De La Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Allen Coulter Drehbuch: Linda Wallem, Evan Dunsky, Liz Brixius Kamera: W. Mott Hupfel III Musik: Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16