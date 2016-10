ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 90 D 2005 Stereo Live TV Merken Werner Saalfeld bittet Alexander, Laura nichts davon zu erzählen, dass sie Alexanders Halbschwester ist - vorgeblich, um Laura nicht ihren vermeintlichen Vater Peter zu nehmen. Alexander stimmt schweren Herzens zu. Als er Laura trifft, beendet er radikal die Beziehung. Laura kann sich dieses Verhalten nicht erklären und ist am Boden zerstört. Unterdessen glaubt Alexander, dass sein starkes Gefühl für Laura in Wirklichkeit Geschwisterliebe ist. Und so sagt er Katharina, dass er seine Gefühlsverwirrungen endlich hinter sich lassen und mit ihr glücklich werden will. Charlottes Mammographie zeigt, dass ihr Krebs zurückgeht. Zum ersten Mal glaubt sie, die Krankheit noch einmal besiegen zu können, und schmiedet mit Werner Zukunftspläne. Cora erfährt, dass Werner mit Charlotte nach Venedig fahren will. Als sie Werner eifersüchtig zur Rede stellt, beendet dieser genervt seine Affäre mit ihr. Zusätzlich bekommt Cora noch ein anderes Problem: Sie muss den Stallburschen Andreas weiter ruhig halten, damit dieser nichts von Katharinas vorgespielter Blindheit verrät. Als Peter Mahler hört, dass die Hochzeit zwischen Alexander und Katharina wie geplant stattfinden wird, steht für ihn fest, dass Alexander nicht besser ist als sein Vater. Jetzt kann er seinen Rachefeldzug offen führen und droht Werner alles zu nehmen, was dieser sich mit dem aus der DDR geraubten Geld aufgebaut hat. Alle Welt wird erfahren, dass Werner den Wachmann umgebracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Peter Zintner (Peter Mahler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Hanne Weyh