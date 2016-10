ONE 17:00 bis 17:45 Abenteuerserie Auf Achse Folge: 10 Lalla und Kifkif D 1981 2016-10-09 15:15 Stereo Live TV Merken Willers stößt das Schlimmste zu, was einem Fernfahrer passieren kann: Er fährt ein Kind an. Aus Angst vor der Rache des Dorfes versteckt er sich bei Lalla und Kifkif, zwei 'Aussteigern', die hier in Tunesien das ganz andere Leben erproben. Inmitten anderer Fernfahrer, die gerne hier rasten, gerät Willers in die Eifersuchtshektik des komischen Pärchens. Als nachts jemand ein Messer auf ihn wirft, scheint alles klar. Nur Meersdonk schwant eine Verbindung zwischen dem Mordanschlag und dem verletzten Kind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Monika Gabriel (Lalla) Hans-Dieter Jendreyko (Kifkif) Hans Heinz Moser (Jean) Abdellatif Hamrouni (Alter Mann) Karl-Heinz Thomas (Urs) Originaltitel: Auf Achse Regie: Bruno Jantoss Drehbuch: Bernd Schwamm Kamera: Axel Block