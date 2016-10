ONE 11:00 bis 11:30 Magazin artour Das Kulturmagazin des MDR 40 Jahre Leipziger Jazztage / "Flaschenpostgeschichten - von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee" / Ausstellung in Dresden - "Das Paradies auf Erden" / "Extremismus in Sachsen" - eine kritische Betrachtung / Kulturkalender: Ausstellung des Leipziger Malers Norbert Wagenbrett "Die Kontinuität der Wandlung" in der MDR-Intendanz, Eröffnung: 26.09. / "Magic City - Die Kunst der Straße" - Streetart-Ausstellung in Dresden: auf 2.500 qm, neue Werke von "40 der besten Street Artists weltweit" - 1.10.16 - 8.1.17 im Kulturquartier Zeitenströmung, Königsbrücker Str., Dresden / Uraufführung "Die Wahlverwandschaften" nach Goethe als Ballett von Gonzalo Galguera in der Oper Magdeburg - Premiere: 1.10.2016 / "Raving Iran" - preisgekrönter ("First Steps Award", Sept. 2016) Dokumentarfilm, Kinostart: 29. September D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "artour" ist das Kulturmagazin für das MDR-Sendegebiet und für Ostdeutschland. "artour" wird in Rostock wie in Weimar geschaut, aber natürlich auch in Hamburg und München. Das Kulturmagazin mit Ostkompetenz greift Themen auf, die die Zuschauer bewegen. Von Thälmann bis Theater, von der Kittelschürze bis zum Konzert, von der Off-Bühne bis zur Oper. Themen werden auch mal gegen den Strich gebürstet, egal, ob es sich um eine Kunstausstellung oder einen kulturpolitischen Skandal handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelyn Richter Originaltitel: artour