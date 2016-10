ONE 08:45 bis 09:15 Magazin Zapp Das Medienmagazin Satire: die bessere Politikberichterstattung? / Bewegtbild: der Verlagsfeldzug gegen das Fernsehen / Walulis: Der Social-Media-Redakteur D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Einmal in der Woche schaut das Magazin "Zapp" hinter die Kulissen von Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet. Es beobachtet, hinterfragt und bewertet die aktuelle Medienberichterstattung. Gleichzeitig informiert die Sendung über die komplexen Zusammenhänge in der Medienlandschaft. Moderatorinnen sind Inka Schneider und Anja Reschke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Schneider Originaltitel: Zapp

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 220 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 71 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 40 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 40 Min.