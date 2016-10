BR Fernsehen 00:00 bis 01:40 Kultur Um jeden Preis "Boat People" von Paul Meschuh / "Behinderte Ausländer" von Alireza Golafshan / "Das Rauschen des Meeres" von Ana Fernandes und Torsten Truscheit D 2016 Live TV Merken Ein Mann, der sich illegal in Deutschland aufhält, soll in seine afrikanische Heimat abgeschoben werden. Da er sich aber weigert zu sprechen, weiß man nicht wohin. Er fasst Vertrauen zu einem Vollzugsbeamten, der ihm helfen will. Doch dann wird seine Herkunft entdeckt, und alles geht sehr schnell ... Auszeichnungen: - Baden-Württembergischer Filmpreis: Filmschau Baden-Württemberg (Bester Kurzfilm) - Azores Film Festival, Azoren (Bester Kurzspielfilm) - Cabo Verde International Film Festival, Kap Verde (Preis der Jury) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Um jeden Preis