BR Fernsehen 22:30 bis 23:50 Dokumentation Freifall - Eine Liebesgeschichte D 2014 Stereo Untertitel Live TV Merken Mirjam von Arx hat Krebs, als ihr Lebensgefährte Herbert beim Base-Jumping tödlich verunglückt. Die Filmemacherin kann nicht verstehen, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, während sie um ihres kämpft. Sie sucht die Nähe zu Herberts Base-Jump-Freunden und beginnt langsam zu begreifen, dass es für die Springer nicht darum geht, eine Todessehnsucht zu stillen. Sie springen, um zu leben, um das Leben zu spüren. "Herbert und ich lernten uns in derselben Woche kennen, in der ich meine Krebsdiagnose erhielt. Die Liebe schlägt ein wie ein Blitz, wir wollten für den Rest des Lebens zusammenbleiben", erzählt Mirjam von Arx. Drei Monate später ist Herbert tot. Er war ein Base-Springer. Als er ausgerüstet mit einem Fallschirm von einer Klippe springt, verliert er die Kontrolle und stürzt zu Tode. "Sein Verlust - mitten während meiner Chemotherapie - wirft mich völlig aus der Bahn. Wie kann er sein Leben wegwerfen, während ich um meins kämpfe", sagt die Regisseurin Mirjam von Arx. Auf der Suche nach Antworten begleitet sie Andreas, Herberts besten Freund und Base-Coach, zum Unglücksort und beschließt, alles zu dokumentieren. Andreas führt sie in die Welt der Base-Jumper ein. Die Regisseurin zeigt in spektakulären Bildern, wie sich die Extremsportler in die Tiefe stürzen. Von den Springern lernt sie, was es heißt, den eigenen Ängsten zu begegnen, sie zu kontrollieren und zu nutzen. Im Lauterbrunnental, dem "Death Valley" der Schweiz, findet sie langsam ins Leben zurück. Mirjam von Arx ist eine renommierte Dokumentarfilmerin: Sie wurde 2007 mit dem Zürcher Filmpreis für ihren Film über Messies "Sieben Mulden und eine Leiche" bedacht. "Freifall - Eine Liebesgeschichte" ist ein sehr persönlicher Dokumentarfilm, der mit starken Bildern zwei Schicksalsschläge aufarbeitet: eine Krebserkrankung und eine viel zu kurze Liebe. Der Dokumentarfilm entstand als BR-Koproduktion und ist an diesem Abend in der Langfassung als deutsche Erstausstrahlung zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freifall - eine Liebesgeschichte Drehbuch: Mirjam von Arx

