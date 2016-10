BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Allmächtig D 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Albert A. Anast ist das Gesicht eines neuen, umstrittenen Reality-Formats im Internet. Als der verhasste Entertainer zu seiner eigenen Party nicht erscheint, stellt sich die Frage, ob er Opfer eines Mordes geworden ist. Die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr begeben sich in die zynische Welt eines Internet-Channels, dessen Erfolg darin besteht, Menschen rücksichtslos und auf niederträchtigste Weise bloßzustellen. Der Moderator und Entertainer Albert A. Anast arbeitet für eine Film-Firma, die in München ein erfolgreiches Reality-Format für das Internet produziert. Als die ehemalige Finanzbeamtin Maria und ihr Mann Peter blauäugig mitmachen, auch in der Hoffnung, dort Hilfe zu erfahren, ahnen sie nicht, dass die Fernsehmacher sie in zynischer Weise ausnutzen. Als Maria in ihrer Messie-Wohnung tot aufgefunden wird, gerät Ehemann Peter als möglicher Mörder in das Visier der Münchner Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Um ihn und andere bloßgestellte "Opfer" kümmern sich ein Pfarrer und ein junger Priesteranwärter. Dann verschwindet Entertainer Anast. Man hat ihn auf einer Medienfeier erwartet, doch dort ist er nicht erschienen. Die Film-Firma steht kurz vor dem Aufstieg vom Internet ins Fernsehen, wo Ansehen und finanzielle Sicherheit locken. Sein Verschwinden wirft weitreichende Fragen auf. Ungewöhnlicher "Tatort" um einen zynischen Reality-TV-Macher (Kritik von Monika Herrmann-Schiel) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Alexander Schubert (Albert A. Anast) Ernst Stötzner (Pfarrer Fruhmann) Albrecht Abraham Schuch (Pater Rufus) Claudia Hübschmann (Ines Lohmiller) Dominic Boeer (Nik Erdmann) Originaltitel: Tatort Regie: Jochen Alexander Freydank Drehbuch: Gerlinde Wolf, Harald Göckeritz, Edward Berger Kamera: Peter Joachim Krause Musik: Sebastian Pille Altersempfehlung: ab 12