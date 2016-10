BR Fernsehen 19:00 bis 19:30 Magazin Gesundheit! Gutes Öl, schlechtes Öl / Dickmacher Limo, Cola, Eistee, Fruchtsaft: Wie lässt sich der Konsum begrenzen? / Mandelentzündung: Wenn Schlucken zur Qual wird / Dr. Google: Wie gut sind Gesundheitsforen? / Herzklopfen - was tun? D 2016 2016-10-04 03:40 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Gutes Öl, schlechtes Öl Kaum ein anderes Öl wird seit jeher so verehrt wie das Olivenöl. Vielfach geschätzt als "Gold des Südens" gilt das Olivenöl als rundherum gesund. Doch stimmt das auch? Wie können Verbraucher hochwertige Olivenöle der Qualitätsstufe "extra vergine" von billigen Ölen unterscheiden, auch wenn diese laut Etikett die gleiche Einstufung haben? Gibt es andere Öle , die ebenso gut oder sogar besser sind als Olivenöl? Das sind die Fragen, denen "Gesundheit!"-Reporterin Veronika Keller auf den Grund geht. Dickmacher Limo, Cola, Eistee, Fruchtsaft: Wie lässt sich der Konsum begrenzen? Zuckerhaltige Getränke sind schlecht für die Figur: Mit jedem Glas nimmt man viele Kalorien auf, allerdings ohne Sättigungseffekt. Beim Kampf gegen Übergewicht und Adipositas ist deshalb der Verzicht auf diese Kalorienbomben wesentlich. Doch wie bringt man Softdrink-Liebhaber dazu weniger Cola, Limo und Eistee zu trinken? In Mexiko gibt es seit 2014 eine zehnprozentige Strafsteuer auf zuckerhaltige Getränke. Ist das möglicherweise ein erfolgversprechender Weg? Britische Forscher haben jetzt errechnet, was eine schrittweise Zuckerreduzierung in diesen Getränken bringen würde. Und was sagen deutsche Experten zu diesen Ansätzen? Mandelentzündung: Wenn Schlucken zur Qual wird Schluckbeschwerden, Halsschmerzen, Fieber. So äußert sich in aller Regel eine Mandelentzündung. Kommt eine Entzündung häufiger vor, stellt sich die Frage nach der Entfernung der Mandeln. Doch eine Mandel-OP ist nicht ganz ohne Risiko. Dr. Google: Wie gut sind Gesundheitsforen? Gesundheitsseiten und Foren haben Hochkonjunktur. Doch die Selbstdiagnose kann gefährlich werden, insbesondere, wenn sich Halbwissen mit schlecht gemachten Seiten paart. "Gesundheit!" klärt darüber auf, wie man gut gemachte Gesundheitsseiten erkennt und richtig verwendet kann. Herzklopfen - was tun? Die schönste und ungefährlichste Form des Herzklopfens findet man wohl bei Liebespaaren. Doch manchmal steckt hinter einem rasenden Herz mehr. Zum Beispiel Bluthochdruck oder eine Funktionsstörung der Schilddrüse. Bleibt der Puls über einen längeren Zeitraum erhöht, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen, denn im schlimmsten Fall droht Kammerflimmern. Und das kann tödlich sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fero Andersen Originaltitel: Gesundheit!